Нехватка сна ведет к избыточному весу

Американские медики сделали необычные выводы, оказывается, нехватка сна ведет к полноте. Исследователи пришли к выводу, что пациенты, которые недосыпают хотя бы час от положенной нормы, удваивают свои шансы на получение избыточного веса. Особенно это утверждение актуально для детей и подростков.

Медики отмечают, что наиболее важен для детей и подростков утренний сон, так как именно в эти часы наблюдаются фазы так называемого быстрого сна, когда организм человека полностью расслаблен, но мозг работает также, как во время бодрствования. Если человека постоянно будить утром во время фаз быстрого сна, то его шансы поправиться утраиваются.

В Медицинской школе при Университете Питтсбурга говорят, что у такой концепции есть два объяснения. Первое является очевидным, человек, не проспав суточную норму сна, становится менее подвижным и энергичным, в результате чего его расход калорий падает. Второе уже не является столь очевидным и заключается в нарушении ритмов работы организма, что ведет к неправильному обмену веществ и полноте, перерастающей в ожирение. Помимо этого, в организмах исследованных пациентов, которые не высыпали суточную норму сна, был зафиксирован повышенный уровень гормона грелина, который также выделяется в желудке во время ощущения чувства голода.

"До сих пор у нас не было четких научных данных, подтверждающих связь сна с избыточным весом, теперь нами были получены такие данные, - говорит автор питтсбургского исследования Сянчень Лиу.

Медики отмечают, что косвенно их выводы подтверждает и статистика. Проанализировав статистические данные по детскому сну и степени полноты детей в период с 1980 по 2002 и с 2003 по 2006 год, ученые пришли к заключению о том, что связь между временем сна и конституцией подростка более чем очевидна.

Медики советуют детям до 6 лет спать около 12 часов в день, а подросткам в возрасте до 18 лет - не менее 9 часов в день, причем если сон удастся разбивать, выкраивая время для часового отдыха в обеденное время, то это пойдет лишь на пользу.

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