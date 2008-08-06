Поддержите щитовидку

Проблемы со щитовидной железой в последнее время возникают все чаще. И если чаще всего можно услышать советы принимать йодосодержащие препараты , то в случае повышенной функции щитовидной железы, то есть при гипертиреозе, такие советы не уместны, если не сказать больше – опасны.

Чтобы удостовериться, какие именно нарушения у вас присутствуют, следует посетить врача-эндокринолога и сдать анализы крови на гормоны щитовидной железы.

А в период беременности это важно вдвойне, так как зачастую заболевания щитовидки протекают в скрытой форме. Если же с вашей щитовидной железой не все в порядке, следует начинать лечение, так как вы будете ощущать ухудшение общего самочувствия, да и с настроение будет не очень хорошим.

В профилактических целях, при дефиците йода в организме, можно внести изменения в привычный рацион питания. В нем следует увеличить долю морепродуктов, особенно морской капусты, тем более, что она является более доступной по цене, а блюда из нее получаются очень вкусными. Но, если вы категорически не приемлете ламинарию в виде отдельного блюда, то можете воспользоваться ею в сушеном виде, предварительно растерев в порошок, и в таком виде принимайте морскую капусту на кончике чайной ложки каждый день или же добавляйте ее в первые блюда.

Или же приобретите в аптеке сушеную ламинарию в виде пластинок, готовых к употреблению.

Очень полезны для щитовидной железы свежие овощи, такие как картофель, томаты, свекла, морковь, салат, шпинат. Не забывайте и про молочные продукты, и про крупы, в основном это пшено, гречка и овсянка, и про грецкие орехи, и про хурму.

Мы можем предложить вашему вниманию салат из морепродуктов, который пойдет на пользу вашей щитовидке, тем более, что и вкус его должен понравиться большинству.

Возьмите баночку консервированной морской капусты, весом двести пятьдесят граммов, сто граммов кальмара, одну небольшую морковь, одну-две столовых ложки растительного масла, репчатый лук, петрушку йодированную соль. Кальмары следует очистить и отварить в подсоленной воде в течение трех-пяти минут, после чего нарезать соломкой, добавить морковь, нарезанную кубиками и нашинкованный лук, добавьте консервированную морскую капусту, заправьте салат растительным маслом, добавьте соль и черный молотый перец по вкусу. Перемешайте салат и ненадолго определите его в холодильник, ну и можете его украсить зеленью перед подачей на стол.

Что же касается йодированной соли, то ее целебные свойства сохраняются не очень длительный период, примерно три-четыре месяца, поэтому при ее покупке будьте внимательны со сроками годности, после обозначенного времени йод из соли попросту улетучивается.

Хранить ее следует в сухом и темном месте в хорошо закупоренной емкости, если же вы пересыпали ее в солонку, то использовать ее следует в более короткие сроки, так как на открытом воздухе она не сохраняет своих полезный свойств. Да и подсаливать приготовленную пищу лучше уже на тарелке, так как йод плохо переносит тепловую обработку.

Не используйте йодированную соль и при консервации, так как квашеные и соленые овощи могут попросту забродить. И еще раз хочется напомнить, что йод полезен не во всех случаях нарушения работы щитовидной железы!

Не занимайтесь самолечением, проконсультируйтесь вначале со специалистом.

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