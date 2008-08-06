Счастье защищает от болезней

Счастье не может излечить, но защищает от болезней и таким образом продлевает жизнь - примерно на столько же, насколько отказ от курения. К такому выводу пришел голландский социолог Рут Венховен (Ruut Veenhoven) из Роттердамского университета имени Эразма.

В статье, опубликованной в Journal of Happiness Studies, Венховен проанализировал результаты около 30 прежних исследований, касающихся состояния счастья.

Ранее исследования показывали, что счастливые люди живут дольше, но оставалось неясным, влияет ли состояние счастья на продолжительность жизни или, наоборот, хорошее здоровье увеличивает продолжительность жизни и уровень счастья.

Ученые пытались определить причинно-следственную связь, опираясь на долговременные исследования, учитывающие первоначальный уровень состояния здоровья. Их результаты оказались противоречивыми: некоторые данные показывали, что счастье действительно удлиняет жизнь, другие исследования не обнаруживали этого эффекта и даже приводили к обратным результатам - среди счастливых людей было больше случаев ранних смертей.

Венховен, проанализировав эти данные, пришел к выводу, что счастье не продлевает жизнь серьезно больных людей, но способствует долгой жизни у здоровых - счастье защищает их от болезней.

Один из механизмов, которые могут объяснить этот эффект, связан с тем, что угнетенное эмоциональное состояние порождает стресс, который снижает иммунитет. Кроме того, состояние счастья может способствовать переходу к здоровому образу жизни.

Профессор Венховен с 1960-х годов занимается изучением проблем счастья, разрабатывая инструменты для измерения уровня счастья как отдельных людей, так и целых стран.

В мае созданный им сайт World Database of Happiness обнародовал рейтинг самых счастливых стран мира, в котором первые места заняли Дания и Швейцария. Россия в этом рейтинге оказалась на одном уровне с Анголой и Албанией, но выше Украины, Болгарии и Армении.

podrobnosti.ua