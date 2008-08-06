Сегодня – Международный день ”Врачи мира за мир”

Сегодня на всей планете отмечается Международный день "Врачи мира за мир", который проводится по решению Исполкома Международного движения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны" в день бомбардировки Хиросимы.

Шестого августа 1945 года американская авиация подвергла бомбардировке японский город Хиросима, впервые в истории человечества применив атомное оружие. Около 140 тысяч японцев погибли при бомбардировке, а от последствий применения атомного оружия скончалось более 230 тысяч человек. При этом подавляющее большинство погибших были мирными гражданами.

В тот день в 8 часов 15 минут американский бомбардировщик Б-29, названный "Энола Гей" по имени матери командира экипажа, сбросил атомную бомбу "Малыш" с тротиловым эквивалентом 20 тысяч тонн на Хиросиму. "Вспышка была ужасна, - писал впоследствии пилот бомбардировщика - Нет никакого сомнения, что это самый сильный взрыв, который когда-либо видел человек. Боже мой, что мы натворили!". Позже пилот, доставивший бомбу, сошел с ума.

При бомбардировке Хиросимы было уничтожено 67 процентов города. А уже девятого августа того же года атомная бомба с плутониевым зарядом мощностью 20 тысяч тонн была сброшена на другой японский город – Нагасаки.

Через десять лет после этой страшной трагедии в 1955 году в Хиросиме состоялась первая всемирная конференция за запрещение атомного и водородного оружия. А уже в 1985 южная часть Тихого океана была объявлена безъядерной зоной.

Международный день "Врачи мира за мир" в некотором смысле символичен и служит для напоминания об этой человеческой трагедии, о роли врачей в борьбе за мир и в предотвращении войны в целом. Ведь именно врачи дают людям жизнь, возвращают пациентов к жизни.

Организация «Врачи мира» отмечает этот день своей повседневной работой. Это движение возникла в 1980 году во Франции в результате отпочкования от другой знаменитой международной организации «Врачи без границ». С тех пор крупные отделения «Врачей мира» появились в двенадцати странах, включая США, Швецию и Нидерланды.

Во всем мире регулярно совершаются террористические акты и насилие, в результате чего многие неповинные люди становятся инвалидами на всю жизнь. При этом от врачей требуется не только умение оказать правильную медицинскую помощь, но и долготерпение, гуманность, любовь к пациенту. Ведь подчас доброе слово и понимание могут быть ценнее всякого лекарства.