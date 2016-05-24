Бланки больничных листов поступят в медицинские учреждения в июне - Минздрав

Как сообщили УНИАН в Минздраве, заключен договор с дочерним предприятием «Полиграфический комбинат «ЗАРЯ» о закупке бланков листков нетрудоспособности по бюджетной программе «Организация и регулирование деятельности учреждений и отдельные мероприятия в системе здравоохранения» в количестве 7 692 300 бланков на общую сумму 2 999 997,00 грн.

Согласно условий заключенного договора и в соответствии с утвержденным приказом Минздрава Украины, бланки листков временной нетрудоспособности будут поставлены в учреждения здравоохранения в течение июня 2016 года.