Ветеринары обследуют регионы, пострадавшие от наводнения

Ветеринарная служба Украины проводит обследование шести областей, пострадавших от наводнения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного комитета ветеринарной медицины Украины, в целом созданы 193 рабочие группы, которые проводят обследование объектов в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областях. По состоянию на 4 августа, обследовано 56 тысяч 972 двора, 149 ферм, 709 мест захоронения трупов животных и 128 других объектов.

Дезинфекция проведена на 3 тысячах 131 объекте общей площадью 188 тысяч 312 квадратных метров.

Утилизировано 48 трупов кошек и собак, 55 трупов крупного рогатого скота, 100 трупов мелкого рогатого скота, 413 трупов свиней, 70 тысяч 792 трупа птицы, 1 тысяча 820 трупов кроликов, 301 труп пчел.

Как сообщал УНИАН, на сегодня в шести областях Украины продолжаются работы по ликвидации последствий стихии. В Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Черновицкой, Закарпатской и Тернопольской областях, пострадавших в результате стихийного бедствия, по уточненным данным, остаются подтопленными 49 населенных пунктов (всего было подтоплено 784, уменьшилось на 735) и 2 тыс. 359 жилых домов (всего было подтоплено 44 тыс. 945, уменьшилось на 42 тыс. 486).

Продолжаются восстановительные работы.

Возобновлено водоснабжение в 46 населенных пунктах (осталось 2), электроснабжение в 384 населенных пунктах (осталось 9), газоснабжение в 138 населенных пунктах (осталось 54), укреплено 77 дамб и берегоукреплений, отремонтировано 202,25 км дорог.

С начала паводка силами МЧС откачана вода из 19 тыс. 920 подтопленных домов (за сутки - 370), доставлено в пострадавшие населенные пункты 269,9 т продуктов питания (за сутки - 19,68 т), 843 тыс. 145 л питьевой воды (за сутки - 62 тыс. 268 л) и 5,46 т медикаментов.

Продолжаются работы по откачиванию воды из подтопленных домов и колодцев, расчистке дорог и проездов. Санитарно-эпидемиологической службой осуществляется постоянный контроль над эпидемиологической обстановкой. Население информируется о текущей обстановке и мероприятиях, принимаемых для ее нормализации.