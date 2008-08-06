За семь месяцев этого года украинцы усыновили 1166 детей

По итогам семи месяцев этого года украинцами усыновлено 1 тыс. 166 детей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта со ссылкой на руководителя ведомства Юрия ПАВЛЕНКО.

Министр отметил, что в Украине растет количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, переведенных на семейную форму воспитания.

В частности, по сравнению с показателями национального усыновления первого полугодия 2007 и 2008 годов, на 20% возросло количество детей, усыновленных гражданами Украины: 821 ребенок и 1 тыс. 10 детей, соответственно. Ю.ПАВЛЕНКО также сообщил о высоком результате национального усыновления за июль этого года – родителей нашли 156 детей.

Еще 155 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в июле были определены на семейные формы воспитания.

По данным министра, на протяжении января-июня текущего года в детские дома семейного типа и приемные семьи устроены 852 ребенка, при том что в первом полугодии 2007 г. в такие семьи было устроено 803 ребенка из числа сирот или лишенных родительской опеки.

В целом, по состоянию на 1 августа 2008 г. в детских домах семейного типа и приемных семьях воспитывается 5 тыс. 510 детей этой категории.

Ю.ПАВЛЕНКО также сообщил, что со следующей недели стартует социальная информационная кампания с целью повышения информированности широких слоев населения по вопросам определения детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, на семейные формы воспитания и поддержки национального усыновления. По заказу Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта подготовлены три вида плакатов соответствующего содержания для размещения на сити-лайтах во всех регионах Украины с пропагандой идеи национального усыновления.

*** В Украине 2008 год объявлен Годом поддержки национального усыновления и других форм семейного воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.