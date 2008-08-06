Правительство обещает оздоровить всех детей из пострадавших областей

В шести областях, пострадавших от стихийного бедствия, на сегодняшний день нуждаются в оздоровлении 13 тысяч 669 детей. Из них на оздоровление уже отправлено 1987 детей. Об этом сообщил на пресс-конференции министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО.

Ю.ПАВЛЕНКО подчеркнул, что Кабинет Министров Украины предоставит возможность оздоровиться каждому ребенку, который пострадал от стихийного бедствия, если его родители сделают соответствующее заявление в органы местной исполнительной власти, сообщает Управление в связях со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины.

Как отметил министр, наибольшие группы детей, пострадавших от наводнения, смогут принять Международный детский центр “Артек” и детский центр “Молодая гвардия”. По его словам, вчера в “Артек” отбыл специальный поезд с 840 детьми из Черновицкой и Ивано-Франковской областей.

Министр отметил, что пострадавшим семьям шести областей Западной Украины будет предоставлена социально-психологическая поддержка. Для выявления семей, которые нуждаются в социальной помощи и предоставлении им адресной комплексной помощи, центры социальных служб для семьи, детей и молодежи усилили кадровый потенциал пострадавших областей за счет психологов и социальных работников из других регионов Украины.

“Мы готовы также направить на оздоровление в санатории детей дошкольного возраста вместе с мамами. За последнюю неделю к Одесской области поехало 220 таких детей из Черновицкой области”, – сказал Ю.ПАВЛЕНКО.