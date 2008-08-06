Киевские медики не готовы к Евро-2012 - эксперты

По мнению экспертов, киевская система здравоохранения совершенно не готова к приему футбольных фанатов, которые должны прибыть в столицу на Евро-2012.

"В украинских городах врачи и больницы, тщательно готовятся к приезду болельщиков. Они заранее предполагают, с какими травмами и повреждениями гостей, придется столкнуться медикам: порезами, ожогами и, возможно, отравлением пивом. И только один Киев, в лице столичных чиновников, не отчитался о проделанной работе", - считает спикер комитета общественного контроля Евро-2012 Андрей Капустин.

Комментируя сложившуюся ситуацию, эксперт отметил, что столичные чиновники, ответственные за подготовку медучреждений к Евро-2012, вообще ничего не делают.

"Они [киевские чиновники - ред.] просто не приехали на слет, посвященный вопросам Евро-2012. А это значит, что Киеву просто нечего показать, он попросту не готов. По крайне мере, специалисты расценивают этот факт, именно так", - рассказал Капустин.

По словам эксперта, единственное, за что можно быть более или менее спокойным, - больница скорой помощи (БСП). "Согласно выводу экпертов, БСП готова к приему футбольных фанатов. Конечно, там нужно сделать ремонт и закупить кое-какое оборудование, но данный вопрос - не проблема", - заявил Капустин.

"В свою очередь, другие города - Харьков, Днепропетровск и Донецк - наоборот, порадовали. Первый вице-президент Федерации футбола Украины Сергей Стороженко признал их лидерами среди мегаполисов, которые претендуют на проведение матчей Чемпионата", - отметил эксперт.

kiev.15minut.com.ua