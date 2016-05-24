Утвержден клинический протокол по профилактике передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку

09:00, 24 мая 2016
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Приказом Минздрава Украины от 16 мая 2016 года №449 «Об утверждении и внедрение медико-технологических документов по стандартизации медицинской помощи «Профилактика передачи ВИЧ от матери к ребенку» утвержден Унифицированный клинический протокол первичной, вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи «Профилактика передачи ВИЧ от матери к ребенку».

Фото: УНІАН

Как сообщили УНИАН в Минздраве, протокол разработан для врачей общей практики – семейных врачей, врачей акушеров-гинекологов, неонатологов, педиатров, терапевтов, детских инфекционистов, акушеров, медицинских сестер, фтизиатров, наркологов, врачей-психиатров, врачей, которые осуществляют хозяйственную деятельность по медицинской практике как физические лица-предприниматели.

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Протокол разработан на основе адаптированной клинической установки «Передача ВИЧ от матери к ребенку», которая основывается на принципах доказательной медицины с учетом современных международных рекомендаций.

Ознакомиться с приказом и Унифицированным клиническим протоколом можно по ссылке.

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