Утвержден клинический протокол по профилактике передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку

Как сообщили УНИАН в Минздраве, протокол разработан для врачей общей практики – семейных врачей, врачей акушеров-гинекологов, неонатологов, педиатров, терапевтов, детских инфекционистов, акушеров, медицинских сестер, фтизиатров, наркологов, врачей-психиатров, врачей, которые осуществляют хозяйственную деятельность по медицинской практике как физические лица-предприниматели.

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Протокол разработан на основе адаптированной клинической установки «Передача ВИЧ от матери к ребенку», которая основывается на принципах доказательной медицины с учетом современных международных рекомендаций.

Ознакомиться с приказом и Унифицированным клиническим протоколом можно по ссылке.