Минздрав продолжает экспертизу вакцины против кори и краснухи

С целью проведения независимого лабораторного контроля вакцины для профилактики кори и краснухи живой аттенуированной лиофилизированной, производства Serum Institute of India Ltd (Индия) Министерством здравоохранения Украины было получено согласие на проведение работ по контролю качества двумя лабораториями. В частности, лабораторией AFSSAPS (French Health Products Safety Agency) в г. Лион (Франция) и Институтом Пауля Эрлиха (Германия).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава

1 июля 2008 года Минздрав Украины при участии МИД передало образцы вакцины для проведения работ по контролю качества в лабораторию AFSSAPS (French Health Products Safety Agency). Передача образцов осуществлялась при участии представителей Минздрава Украины, Посольства Украины во Французской Республике и лаборатории AFSSAPS. По информации, полученной от французской лаборатории, длительность контроля вакцины по показателям качества будет составлять не меньше 6 недель с момента получения образцов вакцины. 30 июля 2008 г. Минздравом Украины было получено сообщение лаборатории AFSSAPS относительно течения процедур по контролю качества серий вакцины, в котором отмечалось соответствие серий вакцины требованиям Европейской Фармакопеи по показателям описание, общая безопасность (безвредность). В дальнейшем продолжится контроль серий вакцины по показателям: активность (концентрация вируса), термостабильность, аутентичность, стерильность.

В целом же Лабораторией AFSSAPS (French Health Products Safety Agency) проводится контроль качества вакцины по таким показателям, как описание, стерильность, аутентичность, активность (концентрация вируса), термостабильность, общая безопасность (безвредность), механические включения (в случае, если вакцина не будет соответствовать по показателю “описание”). По инициативе французской стороны, проверка осуществляется на бесплатной основе. Контроль качества проходят разные серии вакцины из разных областей Украины.

Относительно проведения лабораторного контроля Институтом Пауля Эрлиха (ФРГ), то 4 июля 2008 года министерством был направлен текст договора на проведение лабораторного контроля вакцины с целью его согласования и последующего подписания. Сейчас проходит процедура согласования документа. В соответствии с сообщением Института Пауля Эрлиха, в случае подписания соглашения длительность контроля вакцины будет составлять от 6 до 8 недель с момента получения образцов. Институтом должен проводиться контроль качества вакцины по следующим показателям: описание, стерильность, аутентичность, активность (концентрация вируса), термостабильность, механические включения, остаточная влага.

Как сообщал УНИАН, согласно распоряжению Кабинета министров Украины и приказов Минздрава, в Украине с 26 мая 2008 года должна была начаться массовая вакцинация граждан в возрасте от 16 до 29 лет от кори и краснухи.

13 мая старшеклассник из Краматорска после прививки от кори и краснухи, сделанной накануне, умер в реанимации.

В больницы с подозрением на поствакцинальные реакции попали около 100 жителей Украины.

19 мая Министерство здравоохранения прекратило кампанию массовой иммунизации молодежи против кори и краснухи.

21 мая министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ заявил, что инициирует проведение международной экспертизы по результатам иммунизации вакциной против кори и краснухи производства компании Serum Institute (Индия).