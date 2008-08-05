В Киеве запретят курить в подъездах, на пляжах и остановках

В конце августа депутаты киевской Рады собираются узаконить проект запрета на курение в общественных местах. Запретными зонами для курильщиков окажутся кинотеатры, остановки, подъезды, общежития, подземные переходы, скверы, пляжи и стадионы.

Руководители офисов, магазинов и прочих заведений обязаны будут обустроить изолированные места для курения. Нарушители же будут платить штрафы – по 18 гривен. Сумма небольшая, но если проверяющие чиновники будут штрафовать часто, то дешевле будет все же обустроить курилку. Во всех новых архитектурных проектах теперь авторов обяжут указывать места для курения.

Пока результаты запрета на курение малоутешительны. По данным столичного главка МВД, по курению за год выписано больше 3 тысяч административных протоколов, однако они без штрафов – только устные предупреждения. по версии представителей МВД, сумма штрафа составит 51 гривну. При повторном нарушении – 85 гривен.

Отсутствие перечня мест, где курить нельзя, как раз оттягивало начало ограничений для любителей подымить. Сейчас же депутаты намерены четко их указать и обещают на сей раз от намерений не отступятся.

last24.info