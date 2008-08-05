В ходе спецоперации изъято 240 тыс. доз трамадола

Правоохранительные органы в ходе общегосударственной специальной операции по прекращению злоупотребления трамадолом изъяли из незаконного оборота 157 тыс. доз этого наркотического препарата и 83 тыс. доз других ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД, отметив, что оперативно-профилактические мероприятия по раскрытию каналов, через которые попадают в незаконный оборот вещества наркотического и психотропного действия, и установлению лиц, причастных к этому, проводились МВД вместе с другими правоохранительными и контролирующими органами с 10 июня по 10 июля.

Во время проведения мероприятий проверкой было охвачено 4,7 тыс. субъектов, которые занимались производством и реализацией трамадола, из которых 14 фармацевтических заводов и 6,3 тыс. других объектов легального оборота указанного наркотического препарата.

В результате учтено и передано на ответственное сохранение производителям и оптовым реализаторам 37,5 млн. доз трамадола и 3,5 тонн субстанции для его изготовления.

Во время проверок задокументирован 681 факт нарушения установленного порядка оборота подконтрольных веществ, из которых 501 факт незаконного оборота трамадола, выявлено 2,7 тыс. предприятий, которые осуществляли свою деятельность без соответствующих лицензий.

По выявленным фактам возбуждено 3 тыс. 879 уголовных дел. К уголовной ответственности привлечено 2 тыс. 370 чел.

Кроме того, правоохранительные органы в ходе спецоперации пресекли деятельность 4 организованных преступных группировок наркодельцов (Львовская, Запорожская, Ривненская, Луганская области), занимавшихся незаконными операциями с наркотиками и сильнодействующими и ядовитыми лекарственными средствами, уголовные дела в отношении которых направлены в суд.

Во время отработки составлено 173 административных протокола в отношении должностных лиц, которые занимались предпринимательской деятельностью с нарушением Лицензионных условий на право осуществления оборота подконтрольных веществ.

В соответствии со ст. 23-1 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в контролирующие органы Министерства здравоохранения направлено 378 представлений для принятия соответствующих мер к субъектам хозяйствования, которые осуществляли незаконную торговлю подконтрольными сильнодействующими и ядовитыми лекарственными препаратами.

Также проведенными мероприятиями было установлено, что в этом году основными покупателями трамадола являются 4 оптовые компании, находящиеся в городах Харькове, Киеве и Киевской области, которые закупили 95% подконтрольного препарата на заводах-производителях.

Во время проверок выяснилось, что одна из этих компаний на протяжении 2008 года реализовала 32,8 млн. доз трамадола на 4 оптовые фирмы с признаками фиктивности. В настоящее время в разных регионах расследуются уголовные дела относительно незаконного сбыта трамадола, который прошел путь именно через упомянутые фиктивные фирмы.

В ДСО также обращают внимание, что в сфере оборота сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств существуют и другие проблемы. Так, сегодня 20,3% препаратов, которые являются предметом злоупотребления, остаются вне поля зрения контролирующих органов Минздрава. Неизвестно также, какое количество субстанции завозится на их производство и на какие фармпредприятия. С целью комплексного решения этих и других проблем соответствующие предложения направлены в Кабинет министров Украины, сообщили в Департаменте.