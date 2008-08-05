Минздрав: в пострадавших от стихии регионах сложная эпидемическая ситуация

Министерство здравоохранения Украины предупреждает о возможности повышения заболеваемости инфекционными болезнями в пострадавших от стихии регионах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины со ссылкой на Департамент развития медицинской помощи, во Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, Ивано-Франковской областях в результате стихийного бедствия возникает сложная эпидемическая ситуация относительно возможности повышения заболеваемости инфекционными болезнями.

Ухудшение эпидемической ситуации может наблюдаться не только в регионах, которые пострадали от водной стихии, но и районах, которые расположены вдоль русла реки Днестр. Размывание выгребных ям, канализационных систем, подтапливание скотомогильников, животноводческих ферм, кладбищ, явное или скрытое поражение источников водоснабжения, пищевых продуктов (в первую очередь овощи, фрукты, другие продукты длительного хранения) создали условия для возникновения острых инфекционных болезней, в том числе и особо опасных, а также возможного формирования новых очагов, в первую очередь, кишечных инфекций, которые могут сохраняться длительное время. Миграционные процессы в пределах Украины, вывоз на продажу контаминированных продуктов питания, приграничная торговля с соседними республиками продуктами питания могут способствовать распространению инфекционных болезней и за пределами этих регионов, отмечают в Минздраве.

В первую очередь, в период от нескольких дней до 2 недель могут начать возникать вспышки острых кишечных инфекций бактериальной (шигелез, сальмонеллез, эшерихиозы, пищевые токсикоинфекции) и вирусной (энтеровирусная, ротавирусная, норовирусная, аденовирусная инфекции) этиологии. Не исключается возможность появления случаев холеры. Несколько позже, в срок от 2 недель до 1 месяца возможно появление случаев брюшного тифа, паратифов А и В, вирусных гепатитов А, Е. Уже в ближайшие дни возможно увеличение заболеваемости лептоспирозом, энтеровирусными менингитами, появление случаев сибирской язвы, туляремии.