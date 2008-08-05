Витамины, которые помогут ребенку в школе

Хорошее питание является основой для здорового роста ребенка. Но для того, чтобы ребенок был энергичным и хорошо учился, ему необходимо получать достаточно витаминов. Какие же витаминные добавки необходимы вашему ребенку?

Исследования умственных способностей детей показывают, что улучшить работу мозга и способность ребенка к обучению помогут такие вещества, как кальций, магний, цинк, железо, витамины С и D.

Лучше всего, если ребенок получает эти вещества с пищей. Но если у ребенка есть аллергия на какие-либо продукты, то необходимо давать ему витаминные добавки. Выбирать лучше продукцию хорошо известных фирм, не содержащую искусственных красителей, ароматизаторов и подсластителей.

Витамины можно давать ребенку с 6-месячного возраста. Для подростков очень важно получать достаточно кальция, цинка, витаминов А, D, биотина и В6. Особенно важен кальций, т. к. в этот период организм растет, и кости становятся хрупкими.

Также для детей очень полезен рыбий жир. Он благотворно влияет работу мозга, зрение, нервную систему и память, улучшает координацию и настроение.

newsland.ru