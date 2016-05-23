В Донецкой области за два года войны погибли 50 детей, 138 получили ранения

09:31, 23 мая 2016
Страна
167

В период боевых действий в Донецкой области погибли 50 детей, 138 получили ранения, 20 несовершеннолетних из-за обстрелов остались сиротами.

дети / REUTERS

Об этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Как сообщил на конференции по вопросам безопасности детей в зоне боевых действий начальник Донецкого областного главка полиции Вячеслав Аброськин, всего на подконтрольной территории проживает 312 тыс. детей - это почти половина всех детей, которые жили в Донецкой области до войны. Каждый пятый ребенок - переселенец, в результате террористической агрессии родные дома потеряли 69 тыс. детей.

Читайте такжеЮНИСЕФ: более полумиллиона детей на Донбассе нуждаются в помощи

До сих пор обстрелам боевиков подвергаются Марьинка, Авдеевка, Красногоровка, Гранитное и другие. В непосредственной близости от линии разграничения продолжают работать 37 школ, в которых учатся 6,5 тыс. детей.

В связи с повреждениями и опасностью для детей 13 школ пришлось закрыть. Одна из них - в Павлополе, куда до сих пор прилетают снаряды. Однако в селе продолжают жить 25 детей, которые, несмотря на обстрелы, они каждый день ездят на учебу в соседнее село.

Всего на подконтрольной территории сейчас работает 556 школ, где знания получают 149 тыс. детей. На оккупированной территории осталось 537 школ, из них не работают 23 школы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter