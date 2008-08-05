На птицефабриках Крыма - санитарные и экологические нарушения

Прокуратурой Крыма выявлены нарушения санитарных, ветеринарных и экологических норм на птицефабриках Симферопольского, Красногвардейского и Нижнегорского районов автономии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Крыма, в связи с этим прокурор Крыма Владимир БОЙКО внес представление в Совет министров автономии с требованием навести порядок в птицеводстве.

Прокурорские проверки птицефабрик были организованы после того, как по информации СБУ на предприятии «Южный Холдинг» в Крыму обнаружили два миллиона протухших яиц.

«Не только яйца разлагались – свыше 300 кг забитой птицы гнило на территории фабрики, 3 тонны костей и отходов птицы не были своевременно утилизированы. Навозные ямы на предприятии как следует не оборудованы, как следствие, в результате складирования отходов загрязнено более 10 га сельскохозяйственных земель», - говорится в сообщении.

По результатам проверки Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила два уголовных дела: по фактам создания угрозы распространения эпидемических и других заразных заболеваний (ст. 325 Уголовного кодекса Украины) и загрязнения земель (ст. 239 УК Украины).

Подобные нарушения выявлены на птицефабриках Симферопольского, Красногвардейского и Нижнегорского районов автономии.

«Причем именно последние два уже несколько лет подряд становятся очагами возникновения птичьего гриппа», - напоминает прокуратура.