90% украинцев опасаются продуктов з ГМО

Почти 90% украинцев считают генетически модифицированные продукты опасными для своего здоровья.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального телефонного опроса, проведенного компанией Перша рейтингова система по заказу Корреспондент.net.

Опрос проводился с 24 по 27 июля 2008 года в таких городах-миллионниках, как Киев, Донецк, Днепропетровск, Одесса, Львов, где было опрошено 1002 человека в возрасте от 18 лет.

В ходе опроса было установлено, что жители больших городов лучше осведомлены о генетически модифицированных продуктах и последствиях их употребления – лишь 5% респондентов общенационального телефонного опроса сообщили, что не слышали о таких продуктах. А около 3% опрошенных ответили, что не считают генетически модифицированные продукты опасными для человеческого здоровья.

Необходимо отметить, что граждане возрастом 50-60 лет значительно больше обеспокоенные модифицированной пищей, чем респонденты в возрасте до 30 лет. В то же время, количество тех, кто признает опасность ГМП, среди молодежи также приближается к отметке 90%.

korrespondent.net