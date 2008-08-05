На Кировоградщине растет показатель детской смертности

На прошлой неделе в облгосадминистрации состоялась коллегия, посвященная решению нескольких крайне важных для жителей области социальных проблем, среди которых борьба с высоким процентом детской смертности, обеспечение медицинской отрасли квалифицированными специалистами, а также усыновление воспитанников интернатов.

Согласно информации, прозвучавшей на коллегии, на сегодняшний день в районах области наблюдается сложная ситуация с кадровым обеспечением, в первую очередь, в акушерско-гинекологической и педиатрической службах. Тамошние больницы остро нуждаются во врачах-неонатологах и анестезиологах. В Голованевском и Ульяновском районах специалисты данного профиля вообще отсутствуют. Не лучшая ситуация и с педиатрами, медучреждения районов укомплектованы ими лишь на 67,7%. Не исключено, что именно отсутствие или острая нехватка детских врачей является одной из причин высокого показателя детской смертности на Кировоградщине, который уже составляет 14,79 на 1000 новорожденных. Только с начала текущего года в области умерло 74 ребенка. Хотя специалисты здравоохранительной отрасли склонны обвинять во всем врожденные изъяны, которые все чаще наблюдаются у младенцев, в том числе инфицированность СПИДом от больных матерей. Кроме того, в последние годы значительно увеличился возраст рожениц. Половина беременных области - это женщины от двадцати восьми до сорока лет. Именно они имеют наибольший риск родить недоношенного или нездорового ребенка, обеспечить которого надлежащим медицинским уходом практически невозможно из-за отсутствия современного оборудования. Проблему высокой детской смертности пообещали детально изучить на всех уровнях. А вот одним из вариантов выхода из ситуации с нехваткой врачей может стать открытие на территории области высшего медицинского учебного заведения. По крайней мере, с такой инициативой выступил глава облгосадминистрации Василий Моцный, который в качестве наглядного аргумента привел пример с юридическим институтом, где готовят будущих правоохранителей. Таким образом, в регионе практически удалось закрыть кадровые вопросы по специалистам данного направления.

Большое внимание во время коллегии уделили и вопросам по усыновлению детей. В частности было отмечено, что на сегодняшний день в области в полном объеме ведется Единый электронный банк данных детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также граждан, которые желают взять их на воспитание. Правда, как отметил начальник службы по делам детей облгосадминистрации Петр Погинайко, работу в данном направлении несколько тормозит отсутствие Интернета в четырех районных отделениях службы. Тем не менее, в области национальное усыновление, наконец, начало преобладать над усыновлением ино-странными гражданами. Но преимущество пока еще незначительное. Украинцы не хотят брать детей с изъянами здоровья, а таких среди воспитанников детских домов почти 70 процентов. В целом за первое полугодие 2008-го на Кировоградщине было усыновлено 50 детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы: 28 гражданами Украины, а 22 - иностранцами.

По словам Петра Погинайко, возглавляемой им службой активно ведется работа по созданию детских домов семейного типа, а также приемных семей. Лучше других дела в этом направлении обстоят в Знаменском, Компанеевском, Онуфриевском, Бобринецком районах и в Кировограде. А вот в Светловодском и Устиновском районах, а также в городе Знаменка ситуация пока что не самая лучшая. Для активизации работы был утвержден график проведения занятий для кандидатов в приемные родители. 43 семьи уже прошли курс обучения и выразили желание взять на воспитание детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

vedomosti-plus.kr.ua