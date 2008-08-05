На Тернопольщине эпидситуация под контролем

В Тернопольской области, которая пострадала от стихии, не зафиксировано повышение уровня инфекционных заболеваний. Об этом заявил заместитель главного государственного санитарного врача области Богдан МАРКИВ во время пресс-конференции.

Как передает корреспондент УНИАН, вместе с тем, он заметил, что источником возможного разнесения инфекции являются затопленные колодцы. «Для безопасности всю воду из колодцев необходимо выкачать, тщательным образом промыть колодец, обеззаразить воду, и если после этого химические и бактериологические анализы будут в пределах нормы, санстанция даст разрешение на использование этой колодезной воды. Если же нет – все процедуры следует повторить», – сказал он. Сейчас, по словам Б.МАРКИВА, областная санитарно-эпидемиологическая станция имеет достаточно дезинфицирующих средств. Кроме того, министерство выделило 201 тыс. грн. для проведения очистки колодцев.

В свою очередь, первый заместитель начальника Управления ветеринарной медицины в Тернопольской области Николай БАБИЧУК на пресс-конференции сообщил, что на Тернопольщине во время стихии не погибло ни одной коровы, коня или свиньи. По его словам, погибли лишь птица, кроли, собаки и коты. «В основном все они уже захоронены в скотомогильниках», – заверил начальник Управления ветмедицины. По его данным, ни один скотомогильник в области не был подтоплен. Вместе с тем, работники ветмедицины Тернопольской области отобрали 52 пробы ила на Днестре и отправили на исследование, поскольку на территории Черновицкой области погибло около 500 голов крупного рогатого скота, было подтоплено достаточно много пунктов захоронения коров, которые погибли от сибирской язвы. «Никто не знает в совершенстве, что может принести к нам вода», – заметил Н.БАБИЧУК.