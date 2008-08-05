930 детей, пострадавших от стихии, поехали в Крым

В лагеря Крыма на оздоровление направлены

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, во исполнение Указа Президента Украины от 27 июля в 2008 г. №678/2008 «О безотлагательных мероприятиях по последствиям стихийного бедствия 23-27 июля 2008 года» продолжается работа по организации качественного медицинского обеспечения детей из пострадавших областей во время оздоровления в южных регионах Украины.

Министерством здравоохранения Украины создана комиссия для осуществления мониторинга за организацией предоставления качественного медобеспечения (проведение медицинских осмотров, оформление соответствующей медицинской документации, медицинское сопровождение и медицинская помощь).

По информации Главного управления здравоохранения Черновицкой областной государственной администрации, осуществлено медицинское обследование и сопровождение детей, которые направлены на оздоровление в лагеря Крыма, а именно: в детский оздоровительный центр Ласпи (г. Севастополь) 60 детей и в Международный детский центр «Артек» – 270 детей. Всего по Черновицкой области – 330 детей.

В Главном управлении здравоохранения области определены ответственные лица, порядок обследования и бригады медицинского персонала сопровождения детей.

Соответствующая работа проведена и в Ивано-Франковской области, где организовано медобследование и сопровождение 600 детей, которые направлены на оздоровление в Международный детский центр «Артек».

Отбор детей проводился отделами по делам семьи детей и молодежи районных администрации и городского совета г. Ивано-Франковска, количество сопровождающих медицинских работников определено отделом по делам семьи и молодежи ОГА.

По результатам обследования, состояние здоровья детей, которые направляются на оздоровление, удовлетворительное.