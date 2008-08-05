Клинтон просит больше денег на борьбу с ВИЧ-инфекцией

Бывший президент США Билл Клинтон призвал увеличить финансирование программ, которые помогут сдержать рост стоимости лекарственных препаратов для людей, зараженных ВИЧ.

На международной конференции по борьбе со СПИДом, которая проходит в Мехико, Клинтон заявил, что в ближайшие два года финансирование должно увеличиться в полтора раза лишь для того, чтобы не отстать от темпов развития таких программ.

По оценкам ООН, в 2007 году на различные программы по противодействию СПИДу было выделено около 10 миллиардов долларов.

По данным, которые были обнародованы перед конференцией, число людей, зараженных ВИЧ, немного снизилось в мире.

Однако в ряде стран, в числе которых Россия, Британия, Германия и Китай, число зараженных людей продолжает расти.

"Миллионы и миллионы"

Клинтон заявил об отсутствии "серебряной пули" - простого решения, которое избавит мир от этой проблемы.

Билл Клинтон

"СПИД является драконом очень больших размеров. Мифологический дракон был побежден святым Георгием, рыцарем в сверкающих доспехах, а этот дракон должен быть побежден миллионами и миллионами пехотинцев", - заявил Клинтон.

Во время его выступления группа людей развернула перед трибуной плакаты с призывом к созданию жилья для людей, живущих с ВИЧ.

Клинтон воспользовался моментом и сделал акцент на том, что рост цен на топливо и продовольствие, а также кризис на рынке ипотечного кредитования еще больше осложнили жизни тех, кто заражен ВИЧ.

"Мы знаем, что предстоит сделать многое: сделать доступным большему числу людей профилактику, лечение и заботу о больных, укрепить неразвитые медицинские системы", - добавил бывший президент США.

25 миллионов жизней

На конференцию, которая продлится шесть дней, приехало более 20 тысяч врачей, представителей правительственных структур и общественных организаций, занимающихся борьбой со СПИДом.

Участники форума делятся предложениями о том, какие шаги необходимо предпринять для борьбы с болезнью, унесшей за последние 50 лет жизни более 25 миллионов человек.

В опубликованном накануне специальном докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ и СПИД, приводятся данные о том, что число ВИЧ-инфицированных достигло в мире 33 миллиона человек.

Согласно данным ООН, 67% заразившихся ВИЧ проживают в Африке.

news.bbc.co.uk