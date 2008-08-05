Клинтон просит больше денег на борьбу с ВИЧ-инфекцией
За 50 лет умерло 25 миллионов человек
Бывший президент США Билл Клинтон призвал увеличить финансирование программ, которые помогут сдержать рост стоимости лекарственных препаратов для людей, зараженных ВИЧ.
На международной конференции по борьбе со СПИДом, которая проходит в Мехико, Клинтон заявил, что в ближайшие два года финансирование должно увеличиться в полтора раза лишь для того, чтобы не отстать от темпов развития таких программ.
По оценкам ООН, в 2007 году на различные программы по противодействию СПИДу было выделено около 10 миллиардов долларов.
По данным, которые были обнародованы перед конференцией, число людей, зараженных ВИЧ, немного снизилось в мире.
Однако в ряде стран, в числе которых Россия, Британия, Германия и Китай, число зараженных людей продолжает расти.
"Миллионы и миллионы"
Клинтон заявил об отсутствии "серебряной пули" - простого решения, которое избавит мир от этой проблемы.
Билл Клинтон
"СПИД является драконом очень больших размеров. Мифологический дракон был побежден святым Георгием, рыцарем в сверкающих доспехах, а этот дракон должен быть побежден миллионами и миллионами пехотинцев", - заявил Клинтон.
Во время его выступления группа людей развернула перед трибуной плакаты с призывом к созданию жилья для людей, живущих с ВИЧ.
Клинтон воспользовался моментом и сделал акцент на том, что рост цен на топливо и продовольствие, а также кризис на рынке ипотечного кредитования еще больше осложнили жизни тех, кто заражен ВИЧ.
"Мы знаем, что предстоит сделать многое: сделать доступным большему числу людей профилактику, лечение и заботу о больных, укрепить неразвитые медицинские системы", - добавил бывший президент США.
25 миллионов жизней
На конференцию, которая продлится шесть дней, приехало более 20 тысяч врачей, представителей правительственных структур и общественных организаций, занимающихся борьбой со СПИДом.
Участники форума делятся предложениями о том, какие шаги необходимо предпринять для борьбы с болезнью, унесшей за последние 50 лет жизни более 25 миллионов человек.
В опубликованном накануне специальном докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ и СПИД, приводятся данные о том, что число ВИЧ-инфицированных достигло в мире 33 миллиона человек.
Согласно данным ООН, 67% заразившихся ВИЧ проживают в Африке.