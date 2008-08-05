Соевые продукты ускоряют наступление менопаузы

Два гормоноподобных вещества, содержащихся в продуктах из сои, могут вызывать необратимые изменения в структуре мозга и расстройству репродуктивных функций. Такие выводы содержатся в статье ученых из университета Северной Каролины (США), опубликованной в журнале Neurotoxicology.

Результаты экспериментов впервые показали, что фитоэстрогены - вещества растительного происхождения, подобные по своему воздействию женскому гормону эстрогену, - могут приводить к необратимым изменениям структур мозга, важных для репродуктивных функций женщин.

В частности, как выявило исследование, эти вещества воздействуют на связанные с полом структуры в гипоталамусе - части мозга, которая важна для регулирования процессов овуляции и полового созревания.

Ученые исследовали воздействие фитоэстрогенов (генистеина и эквола) на новорожденных крыс, а затем, когда они достигали зрелости, изучали их репродуктивные функции.

Генистеин - фитоэстроген, который содержится в различных растениях, в том числе соевых бобах и продуктах на основе сои. Эквол - гормоноподобное вещество, которое формируется при переработке других фитоэстрогенов микроорганизмами, живущими в пищеварительном тракте. Около трети людей имеют в организме бактерии, вырабатывающие эквол.

Исследование показало, что и генистеин, и эквол приводят к раннему нарушению менструального цикла, что может быть эквивалентно раннему наступлению менопаузы. Эксперимент также показал, что генистеин приводит к раннему наступлению половой зрелости.

Один из авторов исследования, доктор Хизер Пэтисол (Heather Patisaul), отмечает, что "схема" поражения мозга сходна у крыс и людей. По ее словам, это исследование очень важно, несмотря на то, что изменения в структуре мозга являются необратимыми.

"Если вы понимаете, что сломано, вы получаете возможность лечить это", - говорит Пэтисол.

Она отмечает, что полученные результаты важны для оценки влияния фитоэстрогенов на эмбрионы и новорожденных, так как фитоэстрогены могут преодолевать плацентарный барьер и попадать в организм плода.

Ранее группа ученых из Гарвардского института здравоохранения в ходе широкомасштабного исследование влияния фитоэстрогенов на качество мужского семени показала, что у мужчин, питающихся в основном соевыми продуктами, понижена концентрация сперматозоидов в семенной жидкости

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