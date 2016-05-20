Из Днипра на отдых в Хорватию отправились 50 участников АТО

Из Днипра сегодня 50 участников антитеррористической операции на востоке Украины отправились на реабилитацию и отдых в Макарска – курортный город в Хорватии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета Днипра, недельная поездка состоится по предложению почетного консула Хорватии в Украине Ивицы Пирича и при поддержке городского головы Бориса Филатова и горсовета.

Читайте такжеРеабилитационное лечение в прошлом году прошли почти 2 тыс. военнослужащих«Мы дали клич командирам батальонов, чтобы они определили воинов, которые во время боевых действий подверглись наибольшим психологическим травмам. Есть бойцы с тяжелыми ранениями, которым провели протезирование. Наконец, не все наши ребята могут себе позволить такой отпуск», – сказала депутат горсовета, куратор работы с бойцами АТО Юлия Дмитрова.

Большинство бойцов отправляются за рубеж впервые.

По информации пресс-службы, отдых украинских бойцов в Хорватии обеспечивает принимающая сторона.