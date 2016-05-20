За сутки в АТО ранены 7 военных

По его словам, один солдат погиб и еще четверо получили ранения из-за неосторожного обращения с взрывоопасными предметами.

Это произошло в Константиновском районе Донецкой области, сообщил господин Лысенко.

В результате боевых действий были ранены трое украинских военных, добавил он.