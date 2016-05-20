За сутки в АТО ранены 7 военных
14:38, 20 мая 2016Страна
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За минувшие сутки на Донбассе погиб один военный и семеро были ранены, сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
За минувшие сутки на Донбассе погиб один военный и семеро были ранены / facebook.com/theministryofdefence.ua/
По его словам, один солдат погиб и еще четверо получили ранения из-за неосторожного обращения с взрывоопасными предметами.
Это произошло в Константиновском районе Донецкой области, сообщил господин Лысенко.
В результате боевых действий были ранены трое украинских военных, добавил он.
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