За сутки в АТО ранены 7 военных

14:38, 20 мая 2016
Страна
113

За минувшие сутки на Донбассе погиб один военный и семеро были ранены, сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

За добу в АТО один загиблий і семеро поранених - Лисенко За минулу добу на Донбасі загинув один військовий і семеро були поранені / facebook.com/theministryofdefence.ua/

По его словам, один солдат погиб и еще четверо получили ранения из-за неосторожного обращения с взрывоопасными предметами.

Это произошло в Константиновском районе Донецкой области, сообщил господин Лысенко.

В результате боевых действий были ранены трое украинских военных, добавил он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter