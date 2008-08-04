С хирурга Зиса снято обвинение в торговле людьми

С израильского хирурга Михаила ЗИСА снято обвинение в торговле людьми, теперь ему инкриминируется организация преступления – подготовка к незаконной трансплантации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на очередном заседании Ворошиловского районного суда Донецка по делу М.ЗИСА государственный обвинитель по делу Людмила ГРАБОВСКАЯ.

«В связи с тем, что в судебном заседании не подтвердилась квалификация действий ЗИСА по ст. 149 ч.2 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины, государственное обвинение пришло к выводу о необходимости переквалификации его действий», - сказала она.

Л.ГРАБОВСКАЯ пояснила, что М.ЗИС «действовал как организатор преступления, совершил приготовление к изъятию у потерпевших путем обмана органов в целях их трансплантации по предварительному сговору с другими лицами, то есть подготовку к трансплантации органов».

Таким образом, сегодня прокуратура выдвинула новые обвинения М.ЗИСУ по статьям: 27 ч. 3 (соучастие, организация преступления или руководство его подготовкой или исполнением); 14 ч.1 (подготовка к преступлению) и 143 ч.5 (нарушение установленного законом порядка трансплантации органов или тканей человека).

Л.ГРАБОВСКАЯ отметила, что «это смягчение наказания, но не намного». Так, по ст. 149 максимальный срок заключения – 12 лет, а по вновь выдвинутым статьям, максимальный – до 7 лет лишения свободы.

В свою очередь, адвокат М.ЗИСА Олег КУРИННЫЙ после заседания суда так прокомментировал решение прокуратуры: «Состава преступления нет (по ст. 149 ч.2), оно не подтвердилось. Сейчас прокуратура пытается спасти каким-то образом положение». По словам адвоката, в предъявленном сегодня новом обвинении «не усматривается состав преступления по статье 143 Уголовного кодекса Украины в действиях моего подзащитного». «И я буду доказывать, что мой подзащитный не причастен и не виновен, я раздал жалобы и жду ответы», - заключил адвокат и добавил, что не видит оснований, чтобы М.ЗИС содержался под стражей.

Председательствующая в судебном заседании судья Ирина БУХТИЯРОВА назначила следующее заседание суда на 11 августа, отметив, что адвокаты должны подготовиться к защите против нового обвинения.

Как сообщалось, М.ЗИС родом из Украины, тут же получил медицинское образование. В 1989 г. эмигрировал и Израиль и, по данным местной полиции, занялся незаконной трансплантологией.

12 октября 2007 г. М.ЗИС был задержан в Донецке как фигурант дела о незаконной трансплантации человеческих органов, которое расследовали совместно израильские и украинские правоохранители.

По сообщению СМИ, 16 декабря 2007 г. суд в Израиле объявил приговор двум сообщникам М.ЗИСА. Суд установил, что осужденные Мухаммад ДЖЕТ и Хассан ЗАХАЛКЕ путем шантажа и вымогательства поставляли на операции в Украине доноров почек.

28 июля 2008 года М.ЗИС прямо после заседания суда был взят под стражу.

Сам М.ЗИС заявил, что не нарушал ни одного закона, ни в одной стране мира.