На Киевщине - массовый мор рыбы

На юге Киевской области зафиксирован массовый мор рыбы. На территории сел Галайки, Ненадыха, Пятигоры, Телижинцы, Тайница в водохранилищах и в реке Роська – погибло около восьми тонн карася, толстолобика и карпа.

Примечательно, все пруды, где была найдена дохлая рыба, никак не связаны между собой – это обособленные водоемы.

Местная власть до последнего ничего не говорила и не предупреждала жителей – можно ли купаться и ловить рыбу в таких водоемах. Рыбу никто не собирает, а на жаре она разлагается. Жители поселков опасаются инфекционных заболеваний.

По словам начальника центра пропаганды управления МЧС Киевской обл. Виктории Рубан, о случившемся на днях сообщили местные жители. Хотя плавающая к верху брюхом рыба была замечена еще 31 июля.

"Санэпидстанция взяла пробы воды и самой рыбы, чтобы установить причину гибели, – рассказала Рубан. – Результаты, обещают, будут во вторник - среду". В любом случае все водоемы будут очищаться. Возможно, воду в них полностью спустят. Если нет – очистка будет происходить с помощью извести.

Однако местные жители утверждают, что на место гибели приезжал ихтиолог, сделал анализы и сказал, что карасей, карпов и толстолобов сразила рыбья краснуха.

Напомним, ранее возле Каховской ГЭС на побережье выбросило около 100 тонн рыбы. "Еще 15 июля в водных пробах была обнаружена повышенная концентрация железа, аммиака и азота. В этот же день в низовье Днепра от гребли ГЭС на протяжении 18 км на всей акватории была отмечена массовая гибель рыбы (8 млн штук карася и 7,5 млн штук тюльки, около 14 т). Сразу была создана комиссия при облгосадминистрации. Комиссия постоянно держала на контроле ситуацию, брала пробы воды. 23 июля было повторное повышение уровня аммиака (в 1,3 раза), марганца (в 7,3 раза), железа (в 5 раз). 23-24 июля Крымское МЧС обследовало воду на вертолете, и обнаружило красно-бурое пятно в районе Никополя", – сказал заместитель председателя Государственного комитета рыбного хозяйства Украины Виктор Казимирчук.

Мор рыбы может быть результатом сброса отходов какого-то из предприятий в районе Никополя. Комиссией облгосадминистрации было принято решение увеличить сброс воды, чтобы она не застаивалась. Также было вынесено несколько предположительных версий, что мор рыбы – следствие промышленных сбросов и попадание в воду марганцевой руды.

Экологические инспекции Запорожской и Днепропетровской областей разыскивают предприятие-загрязнителя.

Сейчас пробы воды переданы в Харьковский научно-исследовательский институт судебных экспертиз (ХНИИСЭ). Согласно последним пробам, сделанным 28 июля, вода в Днепре – в пределах нормы.

glavred.info