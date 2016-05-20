Численность населения Украины - 42 млн 709 тыс. человек

Численность населения Украины по состоянию на 1 апреля 2016 года составила 42 млн 709 тыс. человек, что, по оценкам Государственной службы статистики Украины, на 51,6 тыс. человек меньше, чем на начало года.

В январе-марте 2016 года, по данным Госстата, в Украине родилось 97 678 детей, в то время как за аналогичный период 2015 года этот показатель составил 100 734 ребенка. В январе-марте было отмечено естественное сокращение населения на 57 721 человека, тогда как в январе-марте 2015 года население сократилось на 62 040 человек. В то же время, число иммигрантов в январе-марте текущего года превысило количество эмигрантов на 4 706 человек, за аналогичный период 2015 года этот показатель составил 6 325 человек.

Все данные приводятся без учета Крыма и зоны проведения антитеррористической операции, а численность населения оценивается лишь без учета территории Крыма.

Как сообщал УНИАН, численность населения Украины по состоянию на конец 2015 года составила 42 млн 760,5 тыс. человек, что на 168,8 тыс. человек меньше, чем было на конец 2014 года.

Читайте такжеЧисленность населения Украины за январь-февраль сократилась на 38,6 тыс. человекВесной 2014 года после аннексии Крыма и формирования зоны антитеррористической операции на востоке страны в связи с началом активных боевых действий в регионе численность населения Украины была существенно скорректирована и уменьшена до 43 млн с 45 млн человек. В дальнейшем этот показатель уменьшался от месяца к месяцу.

Последний раз перепись населения в Украине проводилась в 2001 году. Организация Объединенных Наций рекомендует проводить данную оценку не реже одного раза в десять лет.