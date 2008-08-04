В Керчи 5 человек покусала «черная вдова»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе исполнительного комитета городского совета Керчи.

Одну из керчанок паук-каракурт укусил в машине, еще двоих женщин – на огородах. Также на лечении находятся пострадавшие из близлежащих сел – Багерово и Войково.

«Для облегчения состояния пострадавших от ядовитых укусов были приняты все необходимые меры, и их жизни ничего не угрожает, хотя состояние остается тяжелым», - говорится в сообщении.

Керченские медики отмечают, что случаи укуса каракурта не редкость, но в этом году «пауки почему-то проявляют небывалую агрессивность».

Врачи рекомендуют внимательно осматривать одежду и обувь перед тем, как войти в дом. Известны случаи, когда ядовитых пауков заносили в дом сами люди, после чего каракурты «поселялись» в спальных и ванных комнатах.

Симптомы, которые должны насторожить, - это боль, отечность в месте укуса, ломота в суставах.