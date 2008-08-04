Война диет: карбонат, жиры или углеводы?

Традиционно считается, что лучше всего помогают сбросить вес диеты с низким содержанием жиров. Однако недавно израильские ученые сделали заявление, опровергающее эту точку зрения. По словам ученых из Университета им. Бен Гуриона в Негеве, эффективней всего для похудания диеты, бедные углеводами, а также диеты с низким содержанием карбоната, к каковым как раз относятся Средиземноморские диеты.

Свое заявление ученые подкрепили исследованием, длившимся два года. В нем приняли участие 332 добровольца, имеющих довольно большое количество лишних килограмм. Их разделили на три группы, каждой из которых была предложена одна диета: Средиземноморская, диета с низким содержанием жиров и диета, бедная углеводами. В течение 24-х месяцев добровольцы должны были придерживаться «своей» диеты.

Когда же ученые подвели итоги исследования, оказалось, что те, кто «сидел» на диете, бедной углеводами, потеряли в весе больше других, в среднем избавившись от 10.3 фунтов, то есть, более чем от двадцати килограммов, так как фунт равен 453,59 граммов.

Чуть меньше – всего по 10 фунтов – потеряли те, кто придерживался Средиземноморской диеты. А вот людям, применявшим обезжиренную диету, удалось избавиться только от 6.5 фунтов.

Таким образом, было наглядно доказано, что обезжиренные диеты наименее подходят для похудания. Кроме того, они не приносят пользы здоровью, в то время, как Средиземноморская диета помогла привести в ному уровень сахара в крови придерживавшихся ее добровольцев, а диета с низким содержанием углеводов «выправила» уровень холестерина.

Понятно, что идеальных для любого человека диет не существует, но данное исследование хотя бы показало желающим похудеть, в каком направлении им следует двигаться. А серьезность исследования подчеркивает и его продолжительность, и относительно большое количество добровольцев обоих полов и разных возрастов, принявших в нем участие.

newsland.ru