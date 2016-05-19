Стороны в Минске договорились улучшить условия жизни детей-сирот на Донбассе
09:00, 19 мая 2016Страна
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Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявляет, что стороны в Минске договорились поддержать усилия для улучшения условий жизни детей-сирот на Донбассе.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил по итогам вчерашнего заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.
«Я с радостью хотел бы сообщить вам, что стороны договорились поддержать все усилия, направленные на улучшение жизни детей-сирот и других детей, отлученных от своих родителей. Дети очень часто больше других страдают от различных последствий конфликта. Благополучие уязвимых по обе стороны от линии соприкосновения детей действительно заслуживает внимания всех нас», - сказал Сайдик.
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