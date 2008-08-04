Медпрепараты с нимесулидом вернутся в продажу

Медицинские препараты, которые содержат нимесулид, вернутся на прилавки аптек после того, как в их инструкциях применения появится предупреждение об опасности этих препаратов для детей.

Об этом «Зеркалу недели» №27 (706) от 19 июля - 1 августа 2008 года сообщил директор Государственного фармакологического центра Министерства здравоохранения Украины Виктор ЧУМАК.

«Фирмы-производители не спешили вносить такие изменения - ведь основным потребителем как раз и были маленькие дети, и тогда мы решили действовать радикально, полностью изъяв препараты на основе нимесулида из аптек», - сказал он. В.ЧУМАК напомнил, что в сентябре 2007 года Минздрав запретил назначать нимесулид детям моложе 12 лет. Причиной такого ограничения, по его словам, стали смертельные случаи среди маленьких детей, которым назначали препараты, содержащие нимесулид.

В июне этого года Минздрав остановил действие регистрационных свидетельств на все лекарственные средства, содержащие нимесулид. В соответствии с приказом ведомства, препараты изъяли из реализации до внесения изменений в инструкции.

«В настоящее время уже 20 фирм из 26 такие изменения внесли, и вскоре им будет разрешена реализация препаратов этой группы», - сказал В.ЧУМАК.