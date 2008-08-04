Проходит Международная конференция по борьбе со СПИДом

В столице Мексики началась международная конференция, посвященная борьбе с глобальной эпидемией синдрома приобретенного иммунодефицита. Главная цель участников – довести, что больные СПИДОМ не должны быть объектом остракизма, дискриминации, чувствовать себя навечно запятнанными, потому что больные – люди, которые стали жертвами общечеловеческой беды под названием СПИД.

В Мехико съехались медики, исследователи, правительственные чиновники из многих стран, представители международных благотворительных организаций, неправительственных общественных организаций, журналисты. Среди участников – генеральный секретарь ООН Господин Ги Мун и бывший президент США Билл Клинтон.

Еще в 2001 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Объединенную программу борьбы со СПИДом. Она рассчитана на 10 лет с тем, чтобы к 2010-у достичь того, чтобы лекарства от СПИДа и профилактические средства, в первую очередь презервативы, были универсально доступны. Средства, предоставленные для реализации Программы, увеличились вшестеро и в прошлом году достигли 10 миллиардов долларов.

Мировая картина СПИДа выглядит в целом неутешительно, хотя определенные достижения есть. Как подчеркнул Петер Пиот, исполнительный директор программы, глобальная эпидемия Спида убила больше людей, чем погибло в мировых войнах.

Лишь за прошлый год 33 миллиона лиц заразились вирусом иммунодефицита, однако это на 200 тысяч меньше, чем в 2006 году, то есть не все так безнадежно. По словам Пиота, сократилась и количество умерших от СПИДа. Во многих странах начинают срабатывать мероприятия по предотвращению новых случаев инфицирования.

В отчете ООН упомянута Украина, но помощь от США вряд ли получит

Украину же в отчете ООН вспомнили в негативном контексте. Там говорится, что быстрее всего растут темпы появления новых инфицированных вирусом иммунодефицита человека в Украине, а также в таких странах, как Китай, Индонезия, Кения, Мозамбик, Россия, и Вьетнам.

Эпидемия имеет не всеобъемлющий, а выборочный характер. Как отмечает отчет ООН, больше всего под угрозой – лица гомосексуальной и бисексуальной ориентации, наркоманы, которые делятся между собой нестерилизованными шприцами, проститутки обоих полов или, как элегантно формулируют авторы доклада, «сексуальные работники».

На днях американский Конгресс предоставил 39 миллиардов долларов на борьбу со Спидом в Африке и в других регионах. Но вряд ли у Украины есть реальные шансы получить свою частицу этих средств для борьбы с распространением болезни.

Дело в том, что эти средства предназначаются в первую очередь для самых подверженных инфекции регионов мира. Здесь на первом месте Африка к югу от Сахары – там 22 миллиона инфицированных.

а втором месте Юго-западная Азия – 4 миллиона 200 тысяч. На третьем – Латинская Америка с двумя миллионами зараженных вирусом.

На этом фоне Европа, Восточная и Центральная, где полтора миллиона инфицированных, явно проигрывает.

В самих Соединенных Штатах 2006 года было зарегистрировано свыше 56 тысяч новоинфицированных смертельным вирусом.

radiosvoboda.org