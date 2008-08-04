Подтопленные на Прикарпатье скотомогильники взяты под охрану

Милиция Прикарпатья взяла под охрану скотомогильники области, подтопленные в результате наводнения.

Как сообщили УНИАН в Центре по связям с общественностью УМВД Украины в Ивано-Франковской области, цель таких мероприятий – предотвратить возникновение эпидемий.

В зонах затопления или подтапливания развернули работу лаборатории, осуществляющие бактериологические и санитарно-гигиенические исследования воды и почвы.

В УМВД отмечают, что в результате стихийного бедствия полностью были подтоплены шесть скотомогильников на территории Косивского, Тисменицкого, Снятинского и Верховинского районов. Сейчас все они находятся под круглосуточной охраной работников милиции, по периметру объектов выставлены соответствующие информационные указатели. Также работники МВД информируют граждан о том, что в зонах, которые были затоплены полностью, нельзя пользоваться водой из колодцев. Употреблять и готовить еду можно только на завезенной питьевой воде.

По информации отдела ветеринарной милиции УМВД в области, из всех скотомогильников специалисты госветмедицины взяли пробы почвы для исследования на наличие возбудителя сибирской язвы. В частности, были обследованы места захоронения животных в селах Кобаки и Розтоки Косивского района, Побережье и Кривотулах Тисменицкого района, Усти Снятинского района, Белоберезки Верховинского района. До окончательных выводов исследований доступ и подход к этим объектам запрещен.

По данным облгосадминистрации, во время наводнения в Ивано-Франковской области было подтоплено 18 скотомогильников, 38 кладбищ и 4 полигона твердых бытовых отходов (г. Снятин, г. Галич, пгт. Верховина).