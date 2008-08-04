Самые распространенные ошибки при уходе за кожей лица

Каждая из нас стремиться выглядеть на все 100 баллов и иметь красивую кожу. В погоне за красотой мы, к сожалению, очень часто заблуждаемся и делаем что-то, что на самом деле не приносит никакой пользы нашей коже.

Мы предлагаем Вам ознакомиться с наиболее частыми заблуждениями на тему об уходе за кожей, чтобы в будущем не повторять подобные ошибки:

Если использовать косметические средства по уходу за кожей в большем объеме, то можно будет скорее достичь определенного результата

К сожалению, это очень частое заблуждение. Если Вы каждый день будете наносить на кожу больше крема либо больше лосьона, чем на самом деле это необходимо, то Вы рискуете в скором времени оказаться на приеме у дерматолога. Используйте ровно столько крема, сколько необходимо, к примеру, чтобы увлажнить кожу. Если в креме содержатся такие активные компоненты как витамин С, ретинол, глюколиевая кислота, нужно быть особенно осторожным. Крема и гели, содержащие данные компоненты необходимо накладывать на кожу в совсем небольшом количестве (чтобы только покрыть кожу лица).

Всем необходимо пользоваться очищающим тоником для лица

Примерно 90% женщин полагают, что очищающий тоник для лица просто обязан быть в их косметичке. На самом деле он действительно должен присутствовать в косметичке, но только в том случае, если у Вас жирная и склонная к акне кожа лица. Во всех остальных случаях нет особой необходимости пользоваться тоником для лица Даже в том случае, если у Вас как раз таки жирная кожа, Вам не следует пользоваться тоником по 3-4 раза на день, бесконечно очищая кожу. Подобными действиями мы лишь обезвоживаем кожу и лишаем ее природных жиров, которые ей необходимы для того, чтобы оставаться красивой, мягкой и бархатистой.

Бальзамы для губ способны вызывать привыкание

На самом деле это не так, бальзамы лишь помогают нам ощущать себя комфортно (губы достаточно увлажнены, не пересыхают, кожа не трескается). Именно из-за нашего стремления к комфорту мы и стараемся сразу же нанести бальзам на губы как только появляется ощущение сухости губ. Желание нанести бальзам никак не связано с наличием каких-то компонентов, которые вызывают привыкание. Вместо бальзама для губ можно также использовать увлажняющий крем для губ и обычный вазелин.

Необходимо всегда покупать отдельно крем под глаза

Большинство женщин считает, что помимо крема дли лица необходимо всегда покупать еще отдельно крем под глаза. На самом деле - это обычное заблуждение. Несомненно, кожа вокруг глаз очень нежная и нуждается в особом увлажнении. Однако если Вы и так регулярно используете качественный увлажняющий крем для лица, то Вам нет никакой необходимости покупать еще отдельно крем под глаза. Данный крем для лица подойдет и для кожи глаз. Самое важное – это обратить внимание, чтобы в этом случае, в состав крема не входили никакие ароматизаторы, чтобы не спровоцировать раздражение кожи вокруг глаз.

Сложно добиться результата, если пользоваться средствами по уходы разных серий и разных линий

Практически любой косметолог ответит, что не все средства той или иной линии одинаково хороши, иногда следует все же комбинировать одни косметические линии с другими, чтобы добиться лучшего результата. Единственно, что важно – это не проявлять самодеятельность при подборе тех или иных линий, а предоставить это сделать косметологу, которого Вы регулярно посещаете и который знает нюансы Вашей кожи

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