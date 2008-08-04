Кто может быть усыновителем?

В Конституционный Суд Украины 1 августа поступило конституционное представление Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Нины КАРПАЧЁВОЙ относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений статьи 211 Семейного кодекса Украины.

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Конституционного Суда Украины, согласно Регламент КС, конституционное представление передано на изучение в Секретариат суда.

Справка УНИАН. Статья 211 Семейного кодекса Украины определяет лиц, которые могут быть усыновителями