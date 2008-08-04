Минздрав: от наводнений пострадало полтысячи людей

Как сообщили УНИАН в прес- службе Минздрава, в результате паводка, который произошел 23-26 июля в западных областях Украины, а именно, во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Тернопольской и Винницкой областях пострадало

498 людей (состоянием на в 02.08.08 году на 06.00).

Из них:

35( в т.ч. 8 детей) - погибло и исчезло безвести, из них:

23 (в т.ч. 7 детей) в Ивано-Франковской;

12 (в т.ч. 1 ребенок) в Черновицкой;

424 - госпитализировано, из них:

318 в Ивано-Франковской (239 - по социальным показателям, 79 - соматические больные)

10 в Львовской (8 - по социальным показателям, 1- соматические больные)

59 в Черновицкой (46- по социальным показателям, 13- соматические больные)

12 в Винницкой (по социальным показателям )

13 в Тернопольской (1- по социальным показам, 12- соматические больные)

12 в Закарпатской (по социальным показателям )

Нанесен материальный ущерб на сумму 64269,486 тыс. грн., 123 зданиям заведений здравоохранения Украины.