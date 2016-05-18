Украина получит вакцину БЦЖ от ЮНИСЕФ в июне
17:36, 18 мая 2016Страна
437
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обнародовал сроки поставок вакцин в Украину.
REUTERS
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Украине обнародовал информацию о возможных сроках поставок АРВ-препаратов и вакцин, закупаемых ЮНИСЕФ по заказу Министерства здравоохранения Украины.
Читайте такжеПервая партия вакцины против кори, краснухи, паротита развозится по регионам Украины
Уже к концу мая в Украину поступит первая партия вакцины для профилактики гепатита В, а также бивалентная вакцина против полиомиелита. До конца июня ожидаются поставки вакцин для профилактики туберкулеза, дифтерии и столбняка.
Ориентировочные сроки поставок АРВ препаратов и вакцин, которые закупаются Детским фондом ООН ЮНИСЕФ в рамках закупок лекарственных средств опубликованы на сайте Министерства здравоохранения Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter