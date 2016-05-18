Украина получит вакцину БЦЖ от ЮНИСЕФ в июне

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Украине обнародовал информацию о возможных сроках поставок АРВ-препаратов и вакцин, закупаемых ЮНИСЕФ по заказу Министерства здравоохранения Украины.

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Уже к концу мая в Украину поступит первая партия вакцины для профилактики гепатита В, а также бивалентная вакцина против полиомиелита. До конца июня ожидаются поставки вакцин для профилактики туберкулеза, дифтерии и столбняка.

Ориентировочные сроки поставок АРВ препаратов и вакцин, которые закупаются Детским фондом ООН ЮНИСЕФ в рамках закупок лекарственных средств опубликованы на сайте Министерства здравоохранения Украины.