Воздух в Пекине безопасен для здоровья спортсменов

Качество воздуха в китайской столице не окажет какого-либо негативного влияния на состояние здоровья прибывших сюда для участия в Олимпиаде спортсменов. Об этом заявил журналистам замруководителя городского управления по охране окружающей среды Ду Шаочжун, сославшись на соответствующее заключение экспертов МОК.

Он раскритиковал попытки некоторых СМИ объяснить висящую в это время года над Пекином дымку повышенным уровнем загрязненности атмосферы, указав, что она, в основном, связана с климатическими особенностями данной местности. "Мы не одобряем попыток делать выводы о качестве воздуха на основании фотографий, так как это всего лишь визуальное изображение, которое не дает представления о составе воздуха", - сказал Ду Шаочжун. "Ответ на вопрос о том, соответствует ли качество воздуха стандартам, должны давать специальные измерительные приборы", - подчеркнул чиновник. "Введенные недавно ограничения на движение автотранспорта в городе снизили уровень загрязнения", - сказал он, добавив, что власти тем не менее работают над резервным экстренным планом реагирования на ухудшение экологии Пекине. Он, в частности, предполагает введение дополнительных ограничений на использование частного автотранспорта в границах города, а также временное закрытие ряда предприятий. Ду Шаочжун еще раз подтвердил готовность пекинских властей гарантировать благоприятную экологическую обстановку в городе в период Игр.

В свою очередь директор пекинской метеорологической обсерватории Го Ху прогнозирует, что средняя температура воздуха в китайской столице во время Олимпиады-2008 не будет превышать 24,9 градусов по Цельсию. В последнюю неделю высокая температура воздуха, сильная влажность и низкая видимость из-за нависшего над китайской столицей смога вызвали некоторые опасения у организаторов Игр-2008, которые ранее обещали безоблачное небо и отсутствие жары на открытии Олимпиады. По словам Го Ху, все эти обещания скорее всего будут выполнены, если подтвердятся предварительные расчеты, основанные на данных метеонаблюдений за последние 30 лет. Кроме того, согласно традиционному китайскому лунному календарю, первый день осени, которая принесет с собой некоторое понижение температуры, наступает в текущем году 7 августа - за один день до церемонии открытия пекинских Игр. "Температура и влажность снизятся, в августе нас ожидает лучшее качество воздуха и более комфортная погода", - считает эксперт.

В июле-августе над Пекином очень часто появляется дымка, которая, как указывают эксперты, обусловлена, в первую очередь, особенностями климата и географического положения китайской столицы. Вместе с тем, многие зарубежные СМИ считают ее следствием повышенного загрязнения воздуха автомобильными и промышленными выбросами, на основании чего критикуют пекинские власти за якобы недостаточные меры по улучшению экологической ситуации.

ami-tass.ru