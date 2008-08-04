В ФРГ алкоголизм как болезнь фиксируется с 12-летнего возраста

В среде немецкой молодежи из года в год растет потребление "детских" газированных коктейлей с 5-7-процентным содержанием алкоголя, которые в последние годы получили широкое распространение в ФРГ. Их потребляет каждый второй подросток в возрасте 15-16 лет минимум раз в месяц. Витрины магазинов пестрят яркими этикетками популярных "алкопопов" - лимонадов с водкой, джина с тоником, колы с виски.

"Слабоалкогольные напитки есть повсюду и в любое время", - констатирует уполномоченная федерального правительства по вопросам борьбы с наркозависимостью Сабине Бетцинг, которая выступает за усиление контроля за рекламой и продажей алкогольной продукции.

Сладкий вкус радлера /пива с лимонадом/ и напитка "колабир" /пива с колой/ делает их чрезвычайно популярными среди подростков, и эти изделия алкогольной промышленности все чаще находят юных потребителей. В итоге правительство фиксирует рост алкогольной зависимости среди подростков, которые развлекаются легкими сладкими спиртными напитками. Эти алкогольные напитки относительно дешевы, приятны на вкус и быстро "ударяют в голову", что позволяет "хорошенько подзарядиться" перед дискотекой.

Сладкие алкогольные напитки быстрее всего вызывают алкогольную зависимость, утверждает мюнхенский нарколог Ульрих Циммерман. В этой связи он рассказал об опыте, проведенным над крысами, которые по своей природе не пьют спиртное. Но смесь спирта с подслащенной водой для этих грызунов становится большим удовольствием. "Если потом постепенно сокращать содержание сахара, то крысы будут пить чистый спирт", - утверждает доктор. Точно так же действуют сладкие алкогольные коктейли на детей.

По физиологическим причинам дети не могут употреблять алкогольные напитки в чистом виде: вкусовые рецепторы ребенка дают резко отрицательную реакцию на горечь, содержащуюся, например, в пиве. Но дети легко приобщаются к "алкопопам", которые кроме алкоголя в избытке содержат ароматизаторы и вкусовые добавки. Это обстоятельство и вдохновило ряд германских пищевых концернов на "инновации".

В ФРГ перестали быть редкостью случаи, когда упившихся до невменяемости тинэйджеров с алкогольными отравлениями увозят на "скорой" из клубов, баров, с дискотек и вечеринок. "В подростковой среде полторы бутылки водки за вечер - обыденное явление", - утверждает детский врач одной из берлинских клиник Оливер Бильке. Но все начиналось с "безобидных" алкопопсов.

В 2007 году медики в клинических условиях более 22 тыс раз приводили в чувство пьяных немецких детей от 10 лет, утверждает Федеральное ведомство статистики. Между тем шесть лет назад таких случаев было вдвое меньше. По статистике каждый сотый ребенок, начиная с 10 лет, регулярно употребляет спиртное. Алкоголизм как болезнь фиксируется в ФРГ уже с 12-летнего возраста.