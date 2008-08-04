На Иванофранковщине стихия забрала 24 человека

Об этом УНИАН сообщили сегодня в Главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Ивано-Франковской области.

В частности, в Верховинском районе жертвами наводнения стали 2 человека; в Долинском – 1, в г. Калуш – 1; в Косивском районе – 1; в Коломыйском районе – 1 человек; в Надвирнянском районе – три человека; в Тисменицком районе – 4; в Тлумацком районе – 1 человек; в Снятинском районе – 10 человек.

Уже осуществлена выплата материальной помощи 17 семьям погибших, владельцам 128 жилых домов, которые полностью разрушены.

Органы исполнительной власти и местного самоуправления продолжали обследование разрушенных домов, проводят мероприятия по осуществлению выплат населению, пострадавшему от стихийного бедствия.