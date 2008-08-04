Мужчины и женщины: кто счастливее

Женщины с возрастом становятся гораздо менее счастливыми, чем мужчины, хотя в молодости опережают мужчин по количеству счастливых жизненных моментов.

По мнению исследователя Энка Плэгнола из Кембриджского университета и экономиста Ричарда Истерлина из Университета Южной Калифорнии, такая тенденция характерна потому, что женщины гораздо реже мужчин добиваются поставленных перед собой целей.

Плэгнол и Истерлин впервые использовали опросы общественного мнения, составлявшиеся несколько десятков лет, чтобы определить роль самореализации в общей удовлетворенности человека своей жизнью.

Женщины гораздо реже мужчин добиваются поставленных перед собой целей

Как поясняют исследователи, уровень честолюбия, стремления к успеху различен у людей, принадлежащих к разным демографическим и социальным группам.

Учтя такие демографические характеристики, как раса, возраст и уровень образования, ученые все же пришли к выводу, что женщины гораздо счастливее мужчин в молодости. Однако с возрастом ситуация меняется: к 48 годам большинство мужчин чувствуют себя куда более удовлетворенными жизнью, чем женщины.

Эти гендерные различия обусловлены двумя существенными аспектами, определяющими уровень человеческого счастья: семья и финансы. Как объясняет Плэгнол: в более зрелом возрасте "самореализовавшиеся мужчины являются более счастливыми своей семейной и финансовой ситуацией, чем женщины".

По данным исследователей, в любви жизненные цели мужчин и женщин сильно не разнятся. Девять из десяти респондентов обоих полов мечтают о счастливой семейной жизни. Эксперты выяснили, что самым печальным периодом жизни мужчины является молодость (20-30). В этот период молодой человек, как правило, одинок.

Молодые мужчины гораздо больше молодых женщин переживают из-за своей финансовой ситуации не потому, что их дела обстоят хуже, а потому, что мужчины хотят больше и испытывают большую нехватку средств.

В любви жизненные цели мужчин и женщин сильно не разнятся

Однако со временем в ситуации и с любовью, и деньгами в жизни мужчин происходят существенные изменения. В возрасте 34 лет мужчины гораздо чаще обзаводятся семьей, чем женщины. Также мужчины становятся более удовлетворенными своим финансовым положением. Представители сильного пола начинают интересовать приобретение дорогостоящих вещей, таких как загородный дом или автомобиль.

Ранее исследователи США пришли к выводу, что в настоящее время женщины несчастнее мужчин. У современных женщин появилось больше возможностей, чтобы реализовать себя. Но вместе с этим у них прибавилось проблем, показывают данные опроса.

Ученые также отмечают, что быть особенно счастливым человеком довольно опасно: чем больше удач в жизни, тем болезненнее воспринимается неудача.

korrespondent.net