600 детей из Прикарпатья поехали отдыхать в “Артек”

Об этом УНИАН сообщили в управлении семьи и молодежи Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Планируется, что сегодня в Черновцах Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в торжественных проводах на отдых еще одной группы детей.

В управлении сообщили, что в соответствующие списки в первую очередь были внесены дети, семьи которых потеряли жилье, из многодетных семей и дети-инвалиды.