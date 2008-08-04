600 детей из Прикарпатья поехали отдыхать в “Артек”
09:12, 04 августа 2008Страна
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Еще одна группа отправится на отдых сегодня
Об этом УНИАН сообщили в управлении семьи и молодежи Ивано-Франковской облгосадминистрации.
Планируется, что сегодня в Черновцах Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в торжественных проводах на отдых еще одной группы детей.
В управлении сообщили, что в соответствующие списки в первую очередь были внесены дети, семьи которых потеряли жилье, из многодетных семей и дети-инвалиды.
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