Трудоголизм приводит к раннему инсульту

Частые головные боли, ломота в затылке, повышение давления, нарушения сна - симптомы, которые обычно предшествуют цереброваскулярной патологии.

Стрессы и напряжение большого города неизбежно отражаются на здоровье. Вызванные физическими и умственными перегрузками, они приводят к раннему старению головного мозга. Как результат - к сосудистым спазмам, атеросклерозу, тромбозу сосудов, нарушениям микроциркуляции мозга.

По словам врача высшей категории Больницы для ученых Галины Чернец, инсульты и острые церебральные сосудистые кризы не возникают на ровном месте. Процесс развития таких заболеваний очень длительный. Несмотря на это, в Украине инсульты резко “помолодели”. Если раньше средний возраст людей, получивших инсульт, был не моложе 60–70 лет, то сегодня удар настигает нередко сорокалетних и даже тридцатилетних людей. В нашей стране заболеваемость превышает европейские показатели в 2-2,5 раза.

Как отмечает Галина Константиновна, насторожить человека должны уже такие симптомы, как раздражительность, забывчивость, головные боли, которые не снимаются анальгетиками, плохой сон. К сожалению, многие на них не обращают никакого внимания, что бывает очень опасно. Мозговые катастрофы стремительны, непредсказуемы и чреваты самыми тяжелыми последствиями. Приступ может начаться с резкой головной боли, головокружения, очень высокого артериального давления. Еще до его наступления у многих больных на какие-то доли секунды может отняться рука или нога. Эти явления обычно со временем усиливаются.

Последнее время у энергичных и очень работоспособных людей, настоящих трудоголиков, нередко бывают так называемые транзиторные ишемические атаки. Это типичные микроинсульты, которым больные могут не придать серьезного значения. У многих потенциальных больных бывают скрытые аневризмы головного мозга. Это такой мешочек в тканях сосудов, который выпячивается, как грыжа, и в любой момент может прорваться.

Чтобы предотвратить инсульт, по мнению врача, очень важны такие виды обследования, как допплерография сосудов головного мозга, МРТ, компьютерная томография.

Усугубляет развитие цереброваскулярных поражений остеохондроз. Наши люди в большинстве своем упорно не хотят заниматься ни спортом, ни физкультурой. Не ведут даже мало-мальски здоровый образ жизни. И, как это ни прискорбно, многие начинают учиться жить по-другому только после драмы.

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