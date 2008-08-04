Ученые разработали ”пилюли для фитнесса”
Помогают наращивать мускулы и сжигать жир
Американские исследователи разработали два вида таблеток, которые мобилизуют внутренние резервы организма, помогают наращивать мускулы и сжигать жир.
Препараты помогут всегда быть в хорошей физической форме даже тем, кто не дружит с физкультурой.
Эксперименты показали, что мыши под воздействием новых лекарств могли пробежать на 44% больше, чем обычно.
Ученые предполагают, что аналогичное воздействие препараты окажут и на людей, вне зависимости от уровня их физической подготовки.
Повышает выносливость
Оба лекарства воздействуют на ген, связанный с ростом мышц и поддержанием мышечного тонуса.
В ходе опытов на мышах выяснилось, что пилюли действительно способствуют сжиганию жиров.
Однако их способность повышать выносливость организма проявилась только тогда, когда ученые решили увеличить мышам дистанцию пробега.
В ходе новых марафонских тренировок мыши под воздействием препарата сумели пробежать на 77% больше, чем их сородичи в обычном состоянии.
Эффект более поздней разработки ученых оказался еще любопытней: мыши сумели увеличить дистанцию пробега на 44% уже безо всяких предварительных тренировок.
Без злоупотреблений
По словам главы исследовательской группы профессора Рональда Эванса из Howard Hughes Medical Institute, существуют опасения злоупотреблений новыми препаратами в ходе спортивных состязаний.
Поэтому ученые разработали специальный тест, с помощью которого можно будет выявить наличие обоих препаратов в моче и крови спортсменов.
Как утверждает профессор Эванс, новые пилюли помогут справиться с мышечной дистрофией, а также увеличить эффективность физических упражнений тем, кто страдает диабетом или другими заболеваниями, при которых противопоказаны большие физические нагрузки.