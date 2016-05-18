На уход за ребенком-инвалидом подгруппы А предоставили надбавку

Верховная Рада Украины приняла Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления социальной защиты лиц, которые ухаживают за детьми-инвалидами и инвалидами I группы” (№0933).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 233 из 312 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Народный депутат Украины Максим Бурбак (фракция Народный фронт) отметил, что данным законом определено, что надбавка по уходу за ребенком-инвалидом подгруппы А будет назначаться одному из родителей или иному законному представителю, независимо от факта их работы, учебы или службы.

Читайте такжеВР разрешила родителям-воспитателям отпуск по уходу за ребенком до 3 летОн напомнил, что в группу А входят самые тяжелые больные. “В настоящее время надбавка на уход назначается только неработающей одинокой матери или одинокому отцу, и ее размер составляет 847 грн. 50 коп. На эти цели необходимо около 30 млн. грн. в год”, - отметил Бурбак.

Он подчеркнул, что также законом закрепляется норма о зачислении в страховой стаж лиц, осуществляющих уход за детьми-инвалидами, периода получения ими надбавки на уход.

В заключительных положениях отмечается, что этот закон вступает в силу с 1 января 2017 года.