ВР разрешила родителям-воспитателям отпуск по уходу за ребенком до 3 лет

Верховная Рада Украины приняла Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления родителям-воспитателям дополнительных социальных гарантий (№2975).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 254 народных депутата из 319 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом в Кодексе законов о труде Украины устанавливается, что отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет не предоставляется, если ребенок находится на государственном содержании кроме приемных детей в приемных семьях и детей-воспитанников в детских домах семейного типа.

Гарантии, установленные статьями 56, 176, 177, частями третьей–восьмой статьи 179, статьями 181, 182, 182-1, 184, 185, 186 настоящего Кодекса, распространяются также на отцов, воспитывающих детей без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении), а также на опекунов (попечителей), одного из приемных родителей, родителей-воспитателей.

Читайте такжеРодителям-воспитателям в семейных детдомах могут предоставить право на декретный отпускВ Законе Украины «Об отпусках» определено, что отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста может быть использован полностью или частями также отцом ребенка, бабушкой, дедушкой или другими родственниками, которые фактически ухаживают за ребенком, или лицом, которое усыновило или взяло под опеку ребенка и одним из приемных родителей или родителей-воспитателей.

Лицам, указанным в части третьей статьи 18 данного Закона (кроме лиц, которые усыновили или взяли ребенка под опеку в установленном законодательством порядке, приемных родителей и родителей-воспитателей), отпуск для ухода за ребенком до достижения им трёхлетнего возраста предоставляется на основании справки с места работы (учебы, службы) матери ребенка о том, что она вышла на работу до окончания срока этого отпуска и выплата пособия по уходу за ребенком ей прекращена (с указанием даты).

Читайте такжеПризнаки "травмы войны" у ребенкаВместе с тем, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет не предоставляется работнику, если ребенок находится на государственном содержании (кроме приемных детей в приемных семьях и детей-воспитанников в детских домах семейного типа).

Этот Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.