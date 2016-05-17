Фармoтрасль в Украине будет полностью дерегулирована - Гройсман

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил после ознакомления с новым лабораторно-производственным комплексом фармацевтической компании «Интерхим» в Одессе.

«В течение 10 дней я соберу в Киеве совещание производителей лекарственных препаратов, представителей общественных организаций. На нем мы обсудим все «горячие вопросы» производства отечественных препаратов, доступ на отечественный рынок импортных лекарств. После этого вопрос будет рассмотрен на заседании Кабинета министров, инициируем соответствующие изменения в законодательство», - сказал Гройсман.

Он отметил, что действующие сегодня законы содействуют «зарегулированию деятельности отечественной фармацевтической отрасли».

«Нередко они принимались с учетом лоббирования, ради того, чтобы определенные личности постоянно «сидели на теневых потоках», - сказал глава правительства.

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Он провел параллель с теми, кто до недавнего считал себя «хозяевами газовых потоков», получавшими миллиарды долларов неправомерной выгоды, а также с теми, кто пока еще «рулит» на таможне.

«Мы хотим и добьемся полной дерегуляции и в фармацевтической сфере. При соответствующей доступной цене и качестве лекарств. Мы ощущаем мощное противодействие со стороны сил, заинтересованные в «замораживании» сегодняшних схем. Однако со своей стороны будем оказывать им двойное противодействие», - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 5 мая Кабинет министров одобрил и передал в парламент проект закона о либерализации рынка лекарств в Украине, что позволит облегчить импорт препаратов, которые уже прошли сертификацию в государствах ЕС, США, Швейцарии, Австралии, Канаде и Японии, а также снизить цены на препараты внутри страны.