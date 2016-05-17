В Украине стартовала неделя безопасности дорожного движения

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

«На дорогах Украины каждые полчаса происходят ДТП, в которых гибнут и травмируются люди. В среднем за сутки в ДТП государство теряет семерых граждан, еще около 70 участников дорожного движения получают телесные повреждения», - говорится в сообщении.

В рамках Недели безопасности дорожного движения, в частности, состоятся тематические круглые столы, в общеобразовательных учебных заведениях во всех регионах всеукраинский урок «Безопасность на дороге – безопасность жизни» и массовые мероприятия, посвященные безопасности детей на дороге, а также меры по оказанию домедицинской помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Как отметили в ведомстве, за четыре месяца текущего года в Украине произошло свыше 44 тысячи дорожно-транспортных происшествий, из них - более 7 тысяч с пострадавшими. За этот период в ДТП погибли 879 человека, свыше 9 тысяч получили телесные повреждения.