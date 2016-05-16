Украина - четвертая в мире по количеству перемещенных лиц

По данным Центра, в 2015 году в Украине было более 900 тыс. таких людей.

В целом, согласно исследованию IDMC, только в течение прошлого года вынуждены были оставить свои дома 28 млн внутренне перемещенных лиц (то есть 660 тыс человек). Причинами этого стали войны, проявления жестокости и природные бедствия.

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Наихудшая ситуация – в Северной Африке и на Среднем Востоке: Сирия, Йемен и Ирак – отсюда более половины всех внутренне перемещенных лиц.

Украина остается в первой десятке стран по количеству внутренних переселенцев, которые бегут от конфликта (в общем, кумулятивный показатель).

Кроме этого, согласно отчету IDMC по количеству ВПО Украина занимает 4-е место среди стран, которые недавно столкнулись с проблемой вынужденных переселенцев.